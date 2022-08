Genomineerden voor Ballon d’Or 2022 bekend: geen Messi, wel Haller, Van Dijk én Ronaldo

Zoals verwacht zijn er veel spelers van Real Madrid in de lijst. De ‘Koninklijke’ won zowel La Liga als de Champions League afgelopen seizoen en is met vijf spelers vertegenwoordigd. De Fransman Karim Benzema van Real Madrid is de grote favoriet. Liverpool levert zelfs zes spelers, waaronder de enige Nederlandse kanshebber Virgil van Dijk. Maar ook Robert Lewandowski, die volgens velen (waaronder Messi) een Gouden Bal was ontnomen in 2020 toen de prijs niet werd uitgereikt, is weer genomineerd.