Gepikeerde Mourinho: De Boer is slechtste trainer uit geschiedenis van Premier League

Video TV-zenders schorsen Carragher na spuugincident

15:31 Liverpool-icoon Jamie Carragher is gisteren diep door het stof gegaan na een 'walgelijk' incident op de snelweg. De analyticus van Sky Sports spuugde na Manchester United-Liverpool vanuit een autoraam een 14-jarige meisje vol in het gezicht. Carragher had het aan de stok gekregen met een fan die hem uitdaagde.