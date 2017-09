Geschoren benen kosten Asensio duel met Apoel

Chelsea slacht Qarabag, AS Roma komt goed weg

12 september In groep C van de Champions League heeft Chelsea meteen de leiding genomen. De Engelse kampioen rolde Qarabag FK in Londen met 6-0 op. De andere poulewedstrijd tussen AS Roma en Atlético Madrid leverde geen winnaar op, ondanks een groot overwicht van de Spaanse ploeg: 0-0.