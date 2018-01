Geschorste ex-voetbalbaas overleden

De ethische commissie van de wereldvoetbalbond FIFA had hem in november vorig jaar levenslang geschorst wegens zijn aandeel in het omvangrijke omkoopschandaal in de internationale voetbalwereld.



Rocha werd in maart 2015 in Zürich aangehouden en later aan de Verenigde Staten uitgeleverd. Voor hem dreigde een celstraf nadat hij had bekend steekpenningen te hebben aangenomen. Zijn dood werd door de voetbalbond van Nicaragua bekendgemaakt.