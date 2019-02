Getafe droomt van Champions League: ‘Niemand had dit verwacht’

Getafe is een typisch arbeidersstadje onder de rook van Madrid, met zo'n 175.000 toeschouwers. Daarvan maken er dit seizoen iedere twee weken gemiddeld 9874 de gang naar het Coliseum Alfonso Pérez, maar de spelers van Getafe verdienen in de laatste zeven thuiswedstrijden van dit seizoen eigenlijk dat alle 17.393 stoeltjes bezet zijn. Getafe staat na 25 speelrondes in La Liga namelijk heel knap vierde, aan het eind van het seizoen goed voor een plek in de poulefase van de Champions League. ,,Natuurlijk dromen we daarvan, maar we zijn er nog lang niet. Dit is een heel bijzonder team,” zegt de Portugese linksback Antunes. Coach José Bordalás, in zijn 25-jarige trainersloopbaan pas voor het tweede seizoen werkzaam op het hoogste niveau, is trots op zijn spelers. ,,We missen veel dingen die andere clubs in La Liga wel hebben, maar we maken dat goed door iedere dag keihard te werken en te genieten. We maken nu veel mensen blij. Niemand had gedacht dat we nu hier zouden zijn. Laat onze fans maar dromen, dat hebben ze verdiend.”