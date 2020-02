Getafe klimt naar derde plaats na puntenverlies Sevilla

Getafe klom daardoor over Sevilla heen naar de derde plek in de Spaanse competitie. De ploeg van Luuk de Jong, die in de 78ste minuut werd gewisseld, liet tegen Deportivo Alavés twee punten liggen. Sevilla-aanvaller Lucas Campos maakte na de openingsgoal van Joselu de gelijkmaker vanaf de stip.

Getafe ontvangt donderdag 20 februari Ajax in de eerste wedstrijd in de zestiende finales van de Europa League. Een week later is de return in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam.