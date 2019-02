Gevoelige nederlaag Tottenham bij Burnley

Tottenham kon weer beschikken over Harry Kane, de spits die in januari een enkelblessure had opgelopen. Hoewel hij nog wat onwennig oogde, maakte Kane in de 65ste minuut wel de gelijkmaker, kort nadat de Nieuw-Zeelander Chris Wood de thuisploeg uit een betwiste hoekschop aan de leiding had gebracht. Het doelpunt van boegbeeld Kane leverde de Spurs niet eens een punt op. Ashley Barnes schoof, op aangeven van oud-AZ'er Johánn Gudmundsson, in de 83ste minuut de winnende treffer binnen.