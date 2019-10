Gewaarschuwd Lazio gaat optreden tegen racisme op tribunes

Klinsmann heeft zin in WK voetbal in Qatar: ‘Wordt een geweldig evenement’

9:00 Vooralsnog als een van de weinigen in de internationale voetbalwereld verwacht Jürgen Klinsmann dat Qatar in 2022 een geweldig WK gaat houden. ,,Ik kan bijna niet wachten tot het zover is. Voor twijfels is volgens mij geen enkele aanleiding. Qatar zal de wereld laten zien dat ook in deze regio een evenement van dit formaat kan plaatsvinden."