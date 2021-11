Gifbeker moet helemaal leeg voor FC Barcelona: Memphis en Frenkie geven ruime voorsprong weg

Tegen Celta hadden Depay en Frenkie de Jong een basisplaats. Luuk de Jong bleef de hele wedstrijd op de bank. In de eerste helft sprankelde Barça bij vlagen. Via Fati, Sergio Busquets en Memphis leidden de bezoekers bij rust met 0-3. Niets aan de hand, zo leek het.

Maar in de tweede helft moest Barça terug en kwam Celta steeds beter in de wedstrijd. Iago Aspas verzorgde de 1-3 na een fout van Barça-keeper Marc-André ter Stegen. Nolito zag in de tweede helft twee goals - terecht - afgekeurd worden wegens buitenspel, maar een kwartier voor tijd was het wel raak voor de ervaren spits.

In de slotfase raakte Frenkie de Jong de bovenkant van de lat. Zo bleef het spannend in Galicië en in de slotsecondes dompelde Aspas met zijn tweede treffer van de middag de bezoekers in rouw.



Op de ranglijst in La Liga heeft FC Barcelona zeventien punten na twaalf wedstrijden. Celta heeft twaalf punten na dertien duels. Real Madrid kan later vandaag de koppositie overnemen van Real Sociedad. ‘De Koninklijke’ heeft 24 punten na elf wedstrijden.