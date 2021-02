Gignac schiet Tigres naar finale WK voor clubs met rake penalty tegen Palmeiras

André-Pierre Gignac maakte vanavond de winnende goal voor Tigres, dat op 20 december voor het eerst in de clubhistorie de CONCACAF Champions League won. De Franse spits schoot in de 54ste minuut raak vanaf elf meter. Gignac maakte afgelopen donderdag ook al de twee treffers voor Tigres in de vorige ronde, waarin Ulsan Hyundai met 2-1 werd verslagen. De 35-jarige Gignac maakte in de zomer van 2015 transfervrij de overstap van Olympique Marseille naar Tigres. Bij de club uit San Nicolás de los Garza (regio Monterrey) maakte hij sindsdien al 147 goals in 246 wedstrijden. Na vier Mexicaanse landstitels, vier Mexicaanse supercups en de recent gewonnen CONCACAF Champions League kan Gignac nu dus ook nog de wereldbeker winnen met Tigres.



Tigres is donderdag de eerste club uit Noord- en Midden-Amerika die mag gaan strijden om de wereldbeker voor clubs. Het WK voor clubs werd sinds 2007 bijna altijd gewonnen door de winnaar van de Champions League. Het Braziliaanse Corinthians maakte in 2012 voor even een einde aan die reeks, door Chelsea met 1-0 te verslaan.



Ulsan Hyundai, de Zuid-Koreaanse club van de Nederlandse verdediger Dave Bulthuis (winnaar van de Aziatische Champions League), verloor eerder vandaag al in de strijd om de vijfde plaats. Al-Duhail, dat als kampioen van gastland Qatar mee mocht doen als zesde team op het WK, won met 3-1. Bij die wedstrijd waren er drie vrouwelijke arbiters. Danny Makkelie had vanavond de leiding over de wedstrijd tussen Tigres en Palmeiras.