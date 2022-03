Giorgio Chiellini, Erling Haaland, Mo Salah: Dit elftal sterren ontbreekt bij het WK

Het middenveld is vier man sterk. James Rodriguez, nota bene actief in de Qatarese competitie, kon Colombia niet naar het WK loodsen. Ook Riyad Mahrez (Manchester City) greep met Algerije naast een WK-ticket na de dramatische ontknoping tegen Kameroen. Chili kwam in de Zuid-Amerikaanse kwalificatie twee puntjes tekort voor een play-offplek en dus is ook Arturo Vidal niet van de partij. Het middenveld wordt aangevuld met Liverpoolspeler Naby Keita, die met Guinea niet eens in de buurt kwam van plaatsing voor het WK.