Giovanni van Bronckhorst beleeft met Rangers goede generale voor duel met Ajax

De thuisploeg kwam op Ibrox nog wel op achterstand door een treffer van Connor Barron, maar nog voor de pauze hadden Antonio Colak en John Lundstram de schade hersteld. In de tweede helft zorgden James Tavernier en Alfredo Morelos voor de definitieve beslissing.

De Rangers staan tweede in de Schotse competitie, vlak achter Celtic. In de Champions League is de ploeg echter nog puntloos. Toch is er nog steeds een minieme kans dat ten koste van Ajax Europa League-voetbal wordt afgedwongen. Dan moeten de Amsterdammers dinsdag met meer dan vier doelpunten verschil verslagen worden.

Napoli blijft smaakmaker in de Serie A

Napoli, dat in dezelfde Champions League-poule al plaatsing voor de achtste finales heeft afgedwongen, blijft ook in eigen land uitstekend presteren. In de twaalfde speelronde van de Serie A boekte de ploeg van trainer Luciano Spalletti al de tiende overwinning. Tegen Sassuolo werd het 4-0, met dank aan drie goals van Victor Osimhen. De Nigeriaan bracht zijn totaal in de Serie A daarmee op zeven doelpunten.

In de derde minuut was het al raak nadat het Georgische supertalent Chvitsja Kvaratschelia de bal uit een voorzet van Giovanni Di Lorenzo licht beroerde met het hoofd waarna Osimhen vrij voor doelman Andrea Consigli kon inschieten. Kvaratschelia was in de negentiende minuut de aangever van de tweede treffer, de Georgiër maakte er zelf tien minuten voor rust 3-0 van.

Ruim een kwartier voor tijd maakte Osimhen zijn derde, niet veel later zag Sassuolo tot overmaat van ramp ook nog de Fransman Armand Lauriente met twee keer geel van het veld verdwijnen. Door de zege heeft Napoli nu 32 punten uit twaalf duels. AC Milan volgt met 26 uit elf.

Napoli strijd dinsdag met Liverpool om de groepswinst in poule A van de Champions League. De Italianen kunnen zich op Anfield een nederlaag met drie doelpunten verschil veroorloven.

Juventus boekt magere zege

Juventus boekte op bezoek bij degradatiekandidaat Lecce een nipte 0-1 zege. Invaller Nicolò Fagioli maakte de enige treffer van het duel.

Juventus ging dinsdag in de Champions League met 4-3 onderuit bij Benfica en weet met één speelronde te gaan al dat het niet zal overwinteren in het eerste Europese toernooi. De domper volgde op de teleurstellende start in de Serie A, waar het elftal van Massimiliano Allegri op de achtste plaats staat.

Het duel met Lecce, de nummer 17 van Italië, leek op voorhand de ideale remedie voor de Europese kater, maar ook in het Stadio Via del Mare wilde het niet vlotten. Juventus wist pas een kwartier voor tijd het verschil te maken, met dank aan Fagioli. De 21-jarige invaller vond met een mooie krul de verre hoek: 0-1.

Programma Serie A

Stand Serie A

Statistieken Serie A

