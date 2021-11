Giovanni van Bronckhorst kent gedroomde start bij Rangers: ‘Belangrijk om te laten zien wie we zijn’

In de groepsfase van de Europa League won Rangers met 2-0 van Sparta Praag. Door de overwinning is Rangers nu zeker van de tweede plaats in Groep A. ,,De spelers zijn heel positief geweest”, vervolgde Van Bronkchorst tegenover BT Sports . ,,Het publiek is onze twaalfde man en met een uitverkocht Ibrox achter ons kan de sfeer geweldig zijn en ik denk dat dat ons team zal helpen.”

Omdat koploper Olympique Lyon, van trainer Peter Bosz, uit bij Bröndby met 1-3 won, is Rangers nu zeker van de tweede plaats in de groep en dus overwintering in Europa. De Schotten verloren eerder met 1-0 bij Sparta Praag, maar het onderlinge resultaat is nu in het voordeel van Rangers. Met nog één wedstrijd te gaan heeft de ploeg van Van Bronckhorst drie punten meer dan de Tsjechen. Rangers kan als nummer 2 via een play-off nog doordringen tot de achtste finales van de Europa League.