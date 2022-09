Giovanni van Bronckhorst na zware nederlaag Rangers: ‘We zaten heel goed in de wedstrijd’

Rangers kwam in de tweede helft met tien man te staan na de tweede gele kaart voor James Sands. Napoli kwam uit een strafschop van Matteo Politano op voorsprong en scoorde in de slotfase nog twee keer via Giacomo Raspadori en Tanguy N’Dombele.

,,Als je kijkt hoe de wedstrijd ging, en hoe we ons herstelden na vorige week, we zaten heel goed in de wedstrijd vanaf de eerste minuut en kregen enkele grote kansen”, vond de Nederlandse trainer. ,,Met tien man en 1-0 achter moet je risico’s nemen. Ik ben teleurgesteld omdat we met elf tegen elf wel goed in de wedstrijd zaten.”