Goal Hateboer luidt einde in van prachtige serie Inter

Hateboer, die net als Marten de Roon de hele wedstrijd meespeelde bij Atalanta, schoof de bal in de negende minuut in het doel na een voorzet van Robin Gosens, eveneens een speler met een verleden in de eredivisie (Heracles Almelo en FC Dordrecht).

Inter leek door een omstreden penalty van Mauro Icardi vroeg in de tweede helft orde op zaken te stellen, maar Atalanta greep toch de verdiende zege. Gianluca Mancini maakte in de 62ste minuut de 2-1, waarna Berat Djimsiti in de slotfase aan alle onzekerheid een einde maakte met Atalanta’s derde treffer. Diep in blessuretijd werd het zelfs 4-1 via Alejandro Gómez. Stefan de Vrij bleef bij Inter het hele duel op de bank.