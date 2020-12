Goudhaantje Benzema helpt Real Madrid aan nieuwe opsteker

De Koninklijke begon matig aan het seizoen, maar is de laatste duels op stoom. De ploeg won tien dagen geleden van Sevilla, plaatste zich daarna voor de achtste finale van de Champions League door Borussia Mönchengladbach te kloppen, waarna afgelopen weekend koploper, aartsrivaal en stadgenoot Atlético Madrid met 1-0 werd verslagen. Daar kwam dinsdagavond een nieuwe zege bij, maar makkelijk ging het bepaald niet.

En dat terwijl de thuisploeg al vroeg in het zadel werd geholpen door Raúl Garcia. De middenvelder van Bilbao kreeg in de achtste minuut zijn eerste gele kaart en vijf minuten later zijn tweede, waardoor hij met rood moest inrukken. Toch duurde het nog tot de blessuretijd van de eerste helft voordat het 1-0 werd: Toni Kroos schoot de bal van net buiten de zestien goed binnen.

De voorsprong tegen een man meer had voor rust en vertrouwen moeten zorgen, maar na rust ging het behoorlijk stroperig voor Real. Sterker nog: in de 52ste minuut werd het 1-1 toen Ander Capa de bal in de rebound achter Thibaut Courtois schoot. De winst kwam er uiteindelijk alsnog, omdat Karim Benzema uit een voorzet van Dani Carvajal de late 2-1 binnenkopte. De spits maakte ver in blessuretijd ook nog de 3-1

Daarmee was de Fransman wederom het goudhaantje. Hij was tegen Gladbach (2-0) al goed voor twee treffers, waarna hij nu dus wederom de gevierde man was. Door de zege staat de ploeg van trainer Zinedine Zidane nu op doelsaldo derde. In punten staat Real gelijk met Real Sociedad en Atlético, al heeft laatstgenoemde club nog twee wedstrijden tegoed.

