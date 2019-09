Goudhaantje Weghorst woest op de VAR: ‘Het is simpel, die bal was uit’

Gelukkig voor Weghorst en VfL Wolfsburg bleek de dubieuze goal niet de winnende goal. De Nederlandse spits zorgde hoogstpersoonlijk zelf voor de 1-1. Hij maakte zijn derde van het seizoen en daarmee is hij nu bij twintig goals betrokken in het kalenderjaar 2019. Geen speler in de Duitse competitie kan betere cijfers neerleggen. Bayern München-spits Robert Lewandowski had eveneens aandeel in twintig goals. ,,Dat is iets positiefs", aldus Weghorst. ,,Het is super en ik ben er erg blij mee, maar het is moeilijk om er plezier uit te halen na een avond zoals deze.”



Hij vervolgt: ,,We hebben twee punten laten liggen, net als twee weken geleden (toen kwam VfL Wolfsburg niet verder dan 1-1 op eigen veld tegen SC Paderborn, red.). Ik denk dat we niet tevreden kunnen zijn met een punt als je kijkt naar het team dat we hebben en de doelen die we onszelf stellen.”



VfL Wolfsburg staat na vier wedstrijden met acht punten op een tweede plek. Alle andere ploegen komen dit weekend nog in actie.