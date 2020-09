Gouweleeuw nieuwe aanvoerder Augsburg

PS­V-aan­winst Max: Dit is een stap vooruit, hier kan ik voor de titel spelen

2 september Plankgas geven op de linkerbaan is op de autobaan in het geboorteland van Philipp Max nog op veel plekken toegestaan. In Nederland mag het niet op asfalt, maar op het gras van het Philips Stadion natuurlijk wel. De Duitse back gaat komend seizoen op de linkerflank van PSV een poging wagen het pedaal tot de bodem in te trappen.