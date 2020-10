Granada na zeges op Sevilla en PSV ook te sterk voor Getafe

Ángel Montoro maakte in de blessuretijd van de eerste helft uit een penalty het winnende doelpunt voor de bezoekers. De strafschop was toegekend na een overtreding van Getafe-verdediger Djené Dakonam.



Voor Granada is het de derde zege in negen dagen tijd. Vorig weekend won de club al met 1-0 van Sevilla en donderdag begon Granada goed aan de Europa League met een zege op PSV. In Eindhoven werd het 1-2, nadat de thuisploeg kort voor rust nog op voorsprong was gekomen via Mario Götze.



Granada heeft na zes duels al dertien punten. Het doelsaldo is een stuk minder dan dat van Real Madrid, dat zaterdag met 1-3 won bij FC Barcelona.



Eerder op de dag had Villarreal de titelverdediger in La Liga al kunnen passeren. Villarreal kwam in de uitwedstrijd bij het gepromoveerde Cádiz, dat vorige week weer knap won bij Real Madrid, echter niet verder dan 0-0.