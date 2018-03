Griekse minister legt Super League stil

André Silva grote held bij Milan met eerste competitiegoal

11 maart André Silva had in zijn eerste zestien competitieduels voor AC Milan nog niet gescoord, maar vanavond was de Portugese spits eindelijk eens de gevierde man bij de ploeg van Gennaro Gattuso. Silva kopte in de 94ste minuut de winnende 0-1 binnen in de uitwedstrijd bij Genoa.