Groenen aan kop met United na winst op Roord, Miedema en Van de Donk

Het was ook nog eens een verdiende zege, want de kansenverhouding in Leigh was 23-9 in het voordeel van United. Engels jeugdinternational Ella Toone (21) maakte in de 83ste minuut de winnende goal voor Manchester United na goed voorbereidend werk van Jessica Sigsworth. Roord viel na een uur in voor Van de Donk, Groenen en Miedema speelden de hele wedstrijd.



Manchester United gaat aan kop met 16 punten na zes duels, een punt meer dan Arsenal. Het team uit Londen had de eerste vijf wedstrijden allemaal overtuigend gewonnen (doelsaldo is nu 29-5), maar staat nu dus tweede. Titelverdediger Chelsea staat op een derde plaats en heeft net als Everton dertien punten.



Manchester United begon in 2018 pas met een vrouwenteam. In het eerste seizoen werd United overtuigend kampioen in de FA Women's Championship en vorig seizoen stond United vierde toen de competitie in maart werd stilgelegd. Chelsea werd uiteindelijk uitgeroepen tot kampioen, terwijl het een punt minder had dan Manchester City. Het puntengemiddelde van Chelsea was echter net iets beter: 2,60 om 2,50 per wedstrijd. Arsenal, dat in 2018/2019 kampioen werd, werd derde met 2,40 punten.



Groenen is bezig aan een sterk seizoen bij United, terwijl Miedema en Roord eerste en tweede staan op de topscorersranglijst met respectievelijk tien en zes goals voor Arsenal. Oranje plaatste zich vorige maand voor het EK 2022 in Engeland, maar in de zomer van 2021 wachten eerst nog de Olympische Spelen voor de Europees kampioen en vice-wereldkampioen.