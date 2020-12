Groenen blijft koploper met Manchester United, ook zege voor Nederlanders van Arsenal

Groenen deed zoals bijna altijd de hele wedstrijd mee bij Manchester United, dat nog niet verloor in de eerste tien competitieduels: acht keer winst en twee keer gelijk. United gaat daarmee als koploper de winterstop in met 26 punten. Dat zijn vier punten meer dan achtervolger Arsenal, dat vanmiddag met 4-0 won van Everton. Titelverdediger Chelsea staat derde met 20 punten, maar heeft wel twee wedstrijden minder gespeeld dan Manchester United en Arsenal. Op zaterdag 9 januari 2021 wordt de FA Women's Super League hervat.



Alle drie de Nederlanders van Arsenal kwamen vanmiddag in actie. Daniëlle van de Donk kwam in de 72ste minuut in het veld voor de goed spelende Jill Roord, terwijl Vivianne Miedema de Australische aanvalster Caitlin Foord mocht aflossen. Miedema gaat aan kop op de topscorersranglijst met elf goals na tien wedstrijden. Jill Roord en Sam Kerr, de Australische aanvalster van Chelsea, volgen met zeven treffers.



Gisteren was er ook al een Oranje-international die schitterde. Merel van Dongen maakte na vijf minuten spelen al de winnende goal namens Atlético Madrid tegen Real Madrid (0-1 winst) in de eerste Derbi Madrileño bij de vrouwen.