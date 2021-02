Groenen met Manchester United onderuit in stadsderby bij City

Manchester City kwam in de 23ste minuut op voorsprong via Lucy Bronze. De rechtsback van Engeland schoot binnen nadat een corner niet goed werd weggewerkt door de defensie van United. Lauren Hemp verdubbelde de voorsprong in de 71ste minuut door raak te schieten uit de rebound, nadat een schot van Chloe Kelly nog wel was gestopt door United-keepster Mary Earps. In de 84ste minuut werd Earps voor een derde keer gepasseerd, nu door een prachtige stift van de Schotse middenvelder Caroline Weir vanaf de rand van het strafschopgebied.



Chelsea, de ploeg die vorig seizoen ook werd uitgeroepen tot kampioen in de niet afgeronde competitie, gaat aan kop in de Engelse vrouwencompetitie met 35 punten na veertien duels. Manchester City volgt nu op twee punten. Manchester United, dat dit seizoen lange tijd verrassend bovenaan stond, is nu derde met 32 punten na vijftien wedstrijden. Arsenal staat vierde met 23 punten en is dus al afgehaakt in de titelrace. De ploeg van Vivianne Miedema, Jill Roord en Daniëlle van de Donk verloor afgelopen woensdag nog met 3-0 bij Chelsea.