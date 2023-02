Groninger Bjorn Meijer held van Brugge in beladen derby tegen Gent, weer puntenverlies Antwerp

Voor aanvang werd al duidelijk hoe beladen het duel bij sommige fans is. Vandalen drongen in de nacht van zaterdag op zondag het stadion in Brugge binnen. Ze beschadigden onder meer de grasmat en schreven op een muur ‘Fuck Bruges’. In de middencirkel werd de tekst 9K geschilderd, verwijzend naar de postcode 9000 van Gent.

Brugge was met ook Noa Lang in de basis op eigen veld de betere ploeg en creëerde ook de meeste kansen. Onder anderen spits Ferran Jutglà kwam in de tweede helft in kansrijke positie, maar hij was niet scherp in de afronding. Even later kwam Meijer het hoogst na een voorzet van rechtsback Clinton Mata. De kopbal van de voormalig speler van FC Groningen ging via de onderkant van de lat in het doel.

Brugge blijft zo op de belangrijke vierde plek. De voorsprong op de club uit Gent is nu 4 punten. De bovenste vier teams plaatsen zich aan het eind van de reguliere competitie voor de play-offs om het kampioenschap. Koploper KRC Genk heeft echter een grote voorsprong van 20 punten op Brugge.

Antwerp schiet weinig op met gelijkspel bij OH Leuven

Antwerp FC verzuimde op gelijke hoogte te komen met Union, de nummer 2 achter koploper KRC Genk. De ploeg van coach Mark van Bommel speelde uit bij OH Leuven met 1-1 gelijk. De gelijkmaker voor de Antwerpenaren kwam van de voet van Gyrano Kerk.



Van Bommel had in zijn basisopstelling plaats voor Vincent Janssen, Kerk en Jurgen Ekkelenkamp. Calvin Stengs, terug na een schorsing, zat op de bank. Daar zag hij hoe OH Leuven in de 34e minuut op voorsprong kwam. De IJslander Jón Dagur Thorsteinsson benutte een strafschop. Leuven-verdediger Louis Patris was licht aangetikt door Gaston Avila. Pas na ingrijpen van de VAR ging de bal op de stip.

Met Stengs na rust als invaller kwam Antwerp na een uur op gelijke hoogte. Kerk schoot raak uit een hoekschop van Stengs die verlengd werd door een Leuvense verdediger. Het was het tweede doelpunt van de in de winterstop van Lokomotiv Moskou overgekomen Nederlander.

Antwerp, dat de laatste twee duels had gewonnen, kwam door het gelijkspel op 54 punten, 2 minder dan Union en 12 minder dan Genk. De top 4 van België gaat na het reguliere seizoen verder in de play-offs om de landstitel.

