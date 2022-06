Grote Lionel Messi-show bij Argentinië: vijf goals bij debuut Marcos Senesi

Lionel Messi heeft hoogstpersoonlijk Estland afgedroogd. In een oefenwedstrijd in Pamplona maakte de sterspeler vijf goals in een duel dat met 5-0 werd gewonnen. Voor Feyenoord-verdediger Marcos Senesi was het ook een mooie avond: hij debuteerde voor Argentinië.

Hij was midweeks al de grote man aan de kant van Argentinië in de Finalissima tegen Italië (3-0), maar Messi besloot vanavond in het Estadio El Sadar, het stadion van Osasuna, om een prachtige kroon op zijn week te zetten. Bij rust had de speler van Paris Saint-Germain zijn eerste twee goals al te pakken. Eerst benutte hij een penalty nadat German Pezzella werd neergehaald door de Estse doelman Matvei Igonen, waarna hij vlak voor rust met een hard schot ook voor de 2-0 tekende.

Lees ook Play Magistrale Lionel Messi loodst Argentinië in Finalissima langs onthutsend Italië

Na rust stond er helemaal geen maat meer op Messi. Binnen twee minuten tikte hij een voorzet binnen op aangeven van Nahuel Molina om vervolgens in minuut 71 en 76 ook doelpunt vier en vijf te noteren tegen een kansloos Estland.

Het is de tweede keer in zijn carrière dat Messi vijf goals in één wedstrijd maakt. In het seizoen 2011/2012 was Bayer Leverkusen het andere slachtoffer. Toen scoorde Messi vijf keer in de achtste finale van de Champions League bij een 7-1 zege.

Marcos Senesi

Tot de 62ste minuut was Ajax-verdediger Lisandro Martínez van dichtbij getuige van het kunststukje van Messi. Hij begon in de basis, maar werd na ruim een uur gewisseld. Martínez werd afgelost door Feyenoord-verdediger Senesi, die daarmee zijn debuut maakte voor Argentinië nadat hij een interlandcarrière voor Italië links had laten liggen. Ajacied Nicolás Tagliafico bleef de hele wedstrijd op de bank.

,,Ik ben enorm blij dat ik mijn eerste minuten heb mogen maken voor Argentinië. Hier heb ik altijd van gedroomd", zei Senesi na afloop.