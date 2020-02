Guardiola als trainer op eenzame hoogte in beslissende fase CL

Guardiola begon zijn trainerscarrière bij FC Barcelona en won in zijn eerste jaar bij de Catalanen direct de Champions League. In het seizoen 2010/11 deed hij dat nog eens dunnetjes over. Na zijn succesjaren in Spanje ging de Catalaan bij eerst Bayern München en vervolgens bij Manchester City aan de slag. Met deze twee ploegen bereikte hij nooit de finale. Met de Duitsers was de halve finale telkens het eindpunt, met City reikte hij elke keer tot de knock-outfase, maar kwam hij nooit verder dan de kwartfinale.