Guardiola beschermt Mendy na feestje: ‘Niet nodig hem de les te lezen’

Guardiola later met voetbalpen­si­oen dan gedacht: ‘Eerst wilde ik vroeg stoppen’

3 januari Pep Guardiola zit al langer in het vak dan hij aanvankelijk had gedacht. De Spanjaard werkt sinds 2007 als trainer en verlengde onlangs zijn contract bij Manchester City met twee jaar, tot de zomer van 2023. ,,Eerst dacht ik dat ik vroeg zou stoppen. Nu denk ik dat ik pas stop als ik wat ouder ben", zei de oefenmeester over zijn aanstaande vijftigste verjaardag (18 januari).