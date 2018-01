Guardiola pakt record in Premier League

Dat is een trainer nooit eerder overkomen in hoogste Engelse divisie. Hij won de verkiezing in september, oktober, november en december.



Guardiola maakt een ongekend seizoen door met Manchester City. De koploper is nog ongeslagen in de competitie. In de maand december waren er zeven overwinningen en één gelijkspel, tegen Crystal Palace. Wel leed de ploeg een nederlaag tegen Sjachtar Donetsk in de Champions League.