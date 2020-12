Guardiola verwacht geen aankopen deze winter voor amper scorend ManCity

City's alltime topscorer Sergio Agüero (254 goals) kwam door blessures pas drie keer in actie en scoorde daarin nog niet. Bij Gabriel Jesus, een andere aanvaller van wie treffers worden verwacht, staat de teller pas op twee. De nummer zeven van de Premier League scoorde in dertien competitieduels negentien keer. Vorig jaar waren er na evenzoveel wedstrijden al 37 doelpunten gemaakt. Riyad Mahrez en Raheem Sterling zijn de clubtopscorers met vier doelpunten. Ter vergelijking: Mohammed Salah (Liverpool) is de topscorer van de competitie met 13 doelpunten.

Nathan Aké

Dat is mede te danken aan de komst van Ruben Dias, de Portugese verdediger die in september overkwam van Benfica. ,,Ruben maakt geen enkele fout en is altijd gefocust", zei Guardiola over de concurrent van Nathan Aké. ,,Onze club heeft een buitengewoon goede verdediger gekocht, vooral ook vanwege zijn persoonlijkheid. Belangrijk bij een aankoop is dat je het gevoel hebt dat het iemand is die voor jaren belangrijk kan zijn voor City. Met Ruben zijn we daar van overtuigd."