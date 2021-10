Haaland gaat viraal met drie opgestapelde ballen, kan het Noorse fenomeen echt toveren?

De Noorse spits van Borussia Dortmund laat sinds een paar seizoenen wekelijks ongelooflijke dingen zien in de Bundesliga. Door de snoeiharde schoten, stapels aan doelpunten en pijlsnelle sprints gaat iedereen zich afvragen: 'wat kan hij niet?'. Haaland zocht donderdag samen met de pr-afdeling van de Bundesliga die grens op.



In een nu al virale video stapelt de Noor drie ballen op elkaar op de penalty stip. Vervolgens trapt hij ze één voor één hard en geplaatst in de linker kruising, waar een kartonnen dartbord is opgehangen. Met de laatste bal schiet hij het bord aan stukken.

Echt of nep?

Helaas is er duidelijk aan deze video gesleuteld. Voordat je op de details gaat letten, is logisch nadenken genoeg. Probeer op de volgende training maar eens twee ballen op elkaar te stapelen. Dat lukt je niet. En in het uitzonderlijke geval dat het wel even lukt, is het al helemaal onmogelijk om er ook een derde op te leggen.

Maargoed, Haaland is Haaland. Het lukt ons ook niet om een hattrick te maken bij een Bundesliga-debuut. Wie dat kan, kan misschien ook wel ballen stapelen? Nee, toch niet. Want hij stapelt niet alleen de ballen op elkaar, maar schiet ze er vervolgens af met de verwoestende kracht van zijn linkerbeen. En dat terwijl de middelste blijft liggen. De stapel zou al instorten door een klein zuchtje wind of door een auto die een kilometer verderop over een drempel stuitert.

Gelukkig zijn er nog meer hints in de video. Als de ballen op elkaar gestapeld zijn, zie je duidelijk dat er iets niet klopt. Het is een leuk trucje om bij de eerste poging de bal te laten vallen, maar daarna is er toch iets anders wat de bal op zijn plek houdt. Bij dit screenshot is het helemaal duidelijk:

De afstand tussen de bovenste twee ballen is veel kleiner dan de onderste twee. De overlapping die je bij de bovenste twee ziet zou helemaal niet mogen bestaan.

En de video lijkt ook te haperen als Haaland de tweede bal schiet, bij seconde 25. Wanneer je dat moment een paar keer op repeat afspeelt is te zien dat het niet helemaal klopt.

Mocht dit alles niet overtuigend genoeg zijn, valt het juichen van de spits ook op. Haaland staat bekend als een uitbundige juicher. Na een doelpunt rent hij meestal als een ware viking op hoge snelheid langs het publiek met armen en benen wijd. Bij deze video juicht hij voor zijn doen best minimaal, terwijl hij zojuist allerlei natuurwetten heeft ontkracht. Dat verdient toch iets meer enthousiasme.

Ronaldinho, Van Basten en Beckham

Het is niet de eerste keer dat een voetballer het onmogelijke laat zien in een promotiefilmpje. De eerste video met een miljoen views op YouTube was van Ronaldinho. Op de legendarische beelden krijgt hij nieuwe schoenen van Nike aangeboden, door niemand minder dan Eric Cantona.



De ster van Barcelona houdt even hoog, om vervolgens drie keer de bal van buiten het strafschopgebied perfect op de lat te volleren en weer op te vangen. Alles zonder de bal te laten vallen. Iedere keer dat de bal terug stuitert en het beeld hapert zie je duidelijk dat er een computeranimatie aan te pas is gekomen. De bal verdwijnt zelfs enkele keren. Maar de video zal nooit worden vergeten.

Marco van Basten was zelf begin jaren 90 de ster van een overduidelijke reclame. In een typische compilatie zie je de spits van AC Milan verschillende biertjes kapot schieten, om vervolgens een 0.0 Bavaria biertje perfect te openen. Deze tv-reclame is natuurlijk met veel meer een knipoog en is geen discussie over nodig. Toch maken het onheilspellende koorgezang en dramatisch replay het een clipje om nooit te vergeten.

David Beckham staat bekend om zijn fantastische crosspasses en vrije trappen. In een YouTube-filmpje lijkt hij heel spontaan met een blikje Pepsi (met het logo aan de juiste kant) een bal hoog te houden op het strand. Net zo spontaan vraagt de persoon achter de camera of de Brit even drie ballen in drie afvalbakken in de verte kan schieten.

Beckham raakte ze natuurlijk alle drie, en eerlijk is eerlijk, het is niet zo onmogelijk als de video van Haaland. Maar ook bij deze video is duidelijk te zien dat de ballen niet logisch op zwaartekracht reageren. En bij de derde trap verdwijnt de bal uit beeld, een bekend trucje.

Deze video van Messi laten we voorlopig nog even open voor discussie:

