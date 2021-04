Haaland na zeven duels zonder goal weer op schot voor Borussia Dortmund

Borussia Dortmund heeft nu nog vier punten minder dan nummer vier Eintracht Frankfurt, dat zaterdag met 4-0 verloor bij Borussia Mönchengladbach. Op 4 april had Frankfurt dankzij een late goal van André Silva nog met 1-2 gewonnen in Dortmund en leek de strijd beslist, maar de ploeg van Edin Terzic mag nu toch weer hopen. De eerste vier clubs kwalificeren zich voor de Champions League. Er zijn nog vijf speelrondes te gaan in de Bundesliga.



Erling Haaland was met twee treffers weer belangrijk voor Dortmund. De Noorse spits staat nu op 23 doelpunten in de competitie. De 20-jarige spits had hiervoor zeven wedstrijden op rij niet gescoord: vier keer voor Borussia Dortmund (tegen FC Köln, Eintracht Frankfurt en in beide duels met Manchester City) en in drie WK-kwalificiatieduels voor Noorwegen tegen Gibraltar, Turkije en Montenegro.



Giovanni Reyna en Mats Hummels maakten de andere doelpunten voor Borussia Dortmund, dat speelde in een remake van het shirt waarin de club in 1997 de Champions League won. Milot Rashica (ex-Vitesse) had Werder Bremen voor rust nog op voorsprong gezet. Werder Bremen staat op de dertiende plek.