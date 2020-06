Haaland ontevreden, ondanks twee goals: ‘Had er vijf kunnen maken’

Borussia Dortmund verzekerde zich met de zege van de tweede eindklassering, achter de oppermachtige kampioen Bayern München. ,,Dat stemt me niet tevreden”, zegt Haaland die in zijn eerste veertien competitiewedstrijden maar liefst 13 keer heeft gescoord.



,,Ik ben naar Dortmund gekomen om kampioen te worden. Tegen Leipzig speelden we heel goed. Maar zo goed hebben we niet ieder duel gespeeld. Daarom zijn we slechts tweede geworden.”