Haddad wil na landstitel ook Champions League winnen met Raja Casablanca: ‘Hier ben ik echt iemand’

Tijdens het telefonische interview met Haddad is op de achtergrond constant getoeter en herrie te horen. ,,Oh, ik zit in de auto, dat hoor ik niet eens meer. Ik woon nu vijf jaar in Marokko, je sluit je af voor al die geluiden. Ik begreep dat het zondagavond nog wel even feest was in de stad, maar de supporters hebben het niet te gek gemaakt. Er zijn hier nog altijd strenge regels, met een avondklok om 22.00 uur. Zelf lag ik kort na onze kampioenswedstrijd al op bed in ons hotel, rustig bij te komen van alle emoties en aan de telefoon met vrienden en familie uit Dordrecht. Ik heb zelfs nog even de samenvatting van Cambuur – FC Dordrecht (5-0, red.) gekeken. Pijnlijk dat Dordt nu onderaan staat. Haha nee, het is geen ideaal kampioensfeest, maar ik weet zeker dat we de miljoenen fans van Raja dolgelukkig hebben gemaakt”, zegt Haddad, opgegroeid in de Dordtse wijk Krispijn.



,,We begonnen de laatste speelronde met een punt meer dan Wydad Casablanca, onze grote rivaal. Bij derby’s zitten er zo’n 70.000 fans in het stadion, terwijl er eigenlijk maar 45.000 in kunnen. Dat leeft dus enorm, hoewel ook wij nu helaas in lege stadions spelen. In de 88ste minuut maakte Wydad de 1-2 bij FUS Rabat, maar twee minuten later maakten wij de 2-1 thuis tegen FAR Rabat, de club waar ik hiervoor drie jaar speelde. De ontlading was bizar, iedereen speelde met tranen tijdens de blessuretijd. Gelukkig ging het daarin niet meer mis.”



Nu wacht alweer de volgende uitdaging voor Raja Club Athletic uit Casablanca, veruit de grootste stad van Marokko. ,,Marrakech is echt afhankelijk van het toerisme, Casa is de grote handelsstad. Dat draait gelukkig weer aardig, anders gaan de mensen dood door honger in plaats van corona. Overdag zijn hier wel 12 miljoen mensen, in de avond zo’n 8 miljoen. Daarvan is de helft voor Raja en de andere helft voor Wydad, dus dat was gezellige de afgelopen week.”