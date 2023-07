Hakim Ziyech deelt sneer uit op Instagram na geruchten over knieproblemen

Opmerkelij­ke bekentenis Neymar tegen zwangere vriendin: ‘Ik hoop dat jullie me ooit vergeven’

In een opmerkelijke post op Instagram heeft de Braziliaanse topvoetballer Neymar tegenover zijn zwangere vriendin Bruna Biancardi opgebiecht eerder deze maand vreemd te zijn gegaan. De sterspeler van Paris Saint-Germain werd gedwongen tot de bekentenis, nadat de Braziliaanse blogger Fernanda Campos had gezegd dat ze seks had gehad met Neymar.