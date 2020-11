Hannes Delcroix die invalt voor Jan Vertonghen, een prachtige symboliek

De carrière van Vertonghen, verdediger van achtereenvolgens Ajax, Tottenham Hotspur en nu Benfica, raakte ook pas in een stroomversnelling nadat hij een half jaar in Waalwijk gebivakkeerd had.

Dat het met Delcroix zo snel zou gaan hadden weinig mensen verwacht. RKC deed in de zomer nog een poging om de 21-jarige linker centrale verdediger te houden, maar Anderlecht vroeg een vergoedingssom van acht ton. Te duur. RKC zou het later in de transferperiode nog eens proberen.

Niet te koop

Maar inmiddels had de linkspoot zich bij de Brusselse club zo nadrukkelijk laten zien, dat van een verkoop geen sprake meer kon zijn. Bij RKC verdwijnt hij in de annalen als een van de vele spelers die de Waalwijkse club als springplank gebruikten. Met als meest extreme voorbeeld nog steeds Khalid Boulahrouz, die zelf ten einde raad bij RKC aanklopte. Zijn loopbaan zat op dood spoor. Onder trainer Martin Jol bloeide hij op en verdiende hij een transfer naar HSV. Hij speelde 35 interlands.

Delcroix gold in België als een megatalent. Hij voegde zich al op zijn zeventiende bij de A-selectie van Anderlecht. Het zag ernaar uit dat hij de zoveelste speler met potentie zou worden die de definitieve sprong niet kon maken. RKC huurde hem een jaar en troefde Heerenveen, dat ook interesse toonde, af.

Volledig scherm Hannes Delcroix (r) in duel met Fabian Schär. © BELGA

Ondanks een aarzelende start in Waalwijk bleef Delcroix in zichzelf geloven. Sinds de winterstop boekte hij een enorme progressie. ,,Ik had me nog graag enkele duels meer laten zien”, zei Delcroix toen de competitie plots werd afgebroken. ,,Ik kreeg juist meer en meer het vertrouwen van de trainer en van mijn ploeggenoten. Ik had misschien nog wat tijd nodig. Ik weet niet of iedereen voldoende heeft gezien welke ontwikkeling ik bij RKC heb doorgemaakt.”

Uit Haïti

Hij wilde er maar mee zeggen dat hij geen jongen is die kansen vergooit. Delcroix werd op Haïti als Piterson Desir in Petite-Rivière-de-l’Artibonite geboren. Op 2-jarige leeftijd verhuisde hij naar Essen bij Roosendaal, waar hij door de familie Delcroix geadopteerd werd. Daar is hij een van de vier kinderen. Hij kreeg er een sociale opvoeding mee met als les dat er veel kinderen op de wereld zijn die minder kansen hebben.

Het is een van de redenen dat hij zich dankbaar toont met elke kans. Dat deed hij ook in zijn periode bij RKC. Hij wilde er zich zo goed ontwikkelen dat hij weer in aanmerking zou komen voor de A-kern van Anderlecht. In de wetenschap dat er niet zoveel linksbenige centrale verdedigers zijn bleef hij geloven in het slagen van die missie.

Toch moest hij weer een gevecht leveren. In de voorbereiding speelde hij geregeld, maar Anderlecht was nog niet overtuigd. Pas sinds het uitvallen van Elias Cobbaut steeg hij in de pikorde van het Astridpark en stond de afgelopen vier duels negentig minuten op het veld. In de aanloop naar de interland tegen de Zwitsers toverde bondscoach Roberto Martínez de naam van Delcroix op de valreep uit zijn hoed. Die kreeg een half uur speeltijd en kwam nooit in de problemen.

Nu bij Touba

Delcroix voegde zich gisteren na zijn geslaagde debuut bij de selectie van België onder 21, dat zich voorbereidt op een beslissende kwalificatiewedstrijd tegen Bosnië. Daar trof hij Ahmed Touba, vorig seizoen nog eigendom van Club Brugge, ook ooit gezien als een megatalent.

Touba is als linker centrale verdediger de opvolger van Hannes Delcroix bij RKC en droomt ervan om ook ooit een Duivel te worden.

Volledig scherm Hannes Delcroix als speler van RKC in duel met Calvin Stengs. © BSR Agency