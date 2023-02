Haperende faxen en foutieve krabbels: deze transfers mislukten (net als die van Ziyech) op bijzondere wijze

David De Gea is al sinds 2011 de eerste keeper van Manchester United, maar het scheelde weinig of de Spaanse goalie had onder de lat gestaan bij Real Madrid. Die club wilde hem maar wat graag inlijven in 2015. Keylor Navas zou de andere route bewandelen, iets wat de transfer alvast bemoeilijkte. Het werd sowieso een race tegen de klok toen er pas zeven minuten voor het sluiten van de transferdeadline een akkoord werd bereikt met de zaakwaarnemer van Navas. Om twaalf uur precies voerde Manchester United de transfer van De Gea in, maar niet die van Navas: transfer mislukt. Beide Europese topclubs steggelden in de maanden daarna over de schuld. Acht jaar later speelt De Gea nog steeds bij Manchester United. Als eerste doelman. En Navas? Die maakte gisteren op de laatste dag van de transferperiode alsnog een transfer naar Engeland. Nottingham Forest is zijn nieuwe club.

Of het nou kwam omdat de directie van Ajax urenlang niet bereikbaar was voor de collega’s van Heerenveen vanwege een etentje, zoals Johan Derksen ooit op tv vertelde, of dat er een andere reden was: Bas Dost maakte in 2011 geen transfer van Heerenveen naar Ajax. Dost moest op de laatste dag van de transferperiode binnen een straal van een paar honderd meter van een faxapparaat blijven. Hij deed die dag een medische keuring en alles leek in kannen en kruiken. Tot het laatste moment, toen er toch plots een gat bleek te zitten tussen vraag en aanbod. Eerder was een andere Heerenveen-spits ook al onderdeel van een ware transfersoap. Zonder de schuld van haperende faxapparaten of slapende voetbalbobo’s trouwens. Afonso Alves zou tot twee keer toe naar AZ gaan, maar dat werd op het laatste moment toch nog Middlesbrough. Diverse arbitragezaken ten spijt.

Volledig scherm Afonso Alves. © ANP

Veertien seconden te laat was Leicester City in 2017 met het aantrekken van de Portugese middenvelder Adrien Silva van Sporting Lissabon. De FIFA bleek maar weer eens – niet geheel onverwacht – onverbiddelijk. Daar liet Leicester City het overigens niet bij zitten. The Foxes claimden wél punctueel geweest te zijn en kwamen met forensisch bewijs aanzetten. Het mocht niet baten. Vier maanden later zou Silva alsnog beginnen bij zijn nieuwe club. Of dat het allemaal waard is geweest, valt te betwijfelen. In twee seizoenen in Engeland kwam de voormalig Portugees international tot slechts veertien Premier League-wedstrijden voor de club.

Maikel Kieftenbeld is momenteel een van een blessure herstellende speler van FC Emmen, maar in 2017 leek hij voetballer te worden van Derby County. Een foutieve handtekening kostte hem echter zijn transfer van Birmingham City naar die club. Kieftenbeld zou zelf op de verkeerde plek een handtekening hebben gezet op het spelersregistratieformulier. De juiste, nieuwe documenten kwamen daarna te laat binnen.

Eric Maxim Choupo-Moting is nu een gewaardeerde kracht bij Duitslands grootste club Bayern München, maar hij moest in 2011 als speler van Hamburger SV nog actie ondernemen om aan meer speeltijd te komen. 1. FC Köln was bereid om de Kameroener over te nemen, waarna de transfer een kwartier voor het sluiten van de deadline rondkwam. Even faxen en klaar zou je zeggen, maar ja, dat dekselse faxapparaat toch weer... De fax die werd gestuurd naar de Duitse voetbalbond was onleesbaar. En de nieuwe, goed leesbare kwam drie minuten te laat binnen. Choupo-Moting zou nooit een wedstrijd voor Köln spelen. Wel nog een Champions League-finale met Paris Saint-Germain en een duel om de wereldbeker met Bayern München.