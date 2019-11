Harde kern Brescia: ‘Houding van Balotelli is arrogant’

,,We twijfelen er niet aan dat Balotelli een Italiaan en zelfs Bresciaan is”, schrijven de supporters in een brief. ,,Maar de arrogantie die hij constant uitstraalt is niet te verdedigen.”



De supporters gaan ook in op het stadionverbod voor Luca Castellini, één van de leiders van de harde kern van Verona, die deze week uitsprak dat Balotelli nooit een ‘echte Italiaan zal zijn.’ ,,De eigen uitlatingen van een van de leiders van de Verona Curva kunnen nooit de heksenjacht van de media op de ultra's rechtvaardigen. Dat betekent niet dat sommige spreekkoren acceptabel zijn, maar ook niet dat de fans van Verona racistisch zijn of dat de Verona Curva een soort KKK is.”