Harde kern Inter verdedigt racisme tegen Lukaku: ‘Het was uit respect’

VideoDe Curva Nord, de harde kern van Inter die banden heeft met extreem-rechts, heeft in een open brief aan Romelu Lukaku ontkend dat racisme een probleem is in de Serie A. De Belgische aanvaller werd zondag vlak voor een pingel verbaal flink onder vuur genomen door fans van Cagliari. Volgens Inter-fans ‘als vorm van respect’. ,,Omdat ze bang van je zijn.”

De open brief van de Curva Nord, verspreid via Facebook, zorgt voor een golf van verontwaardiging, in Italië én de rest van Europa. Terwijl Lukaku tegen Cagliari openlijk het mikpunt was van racistische leuzen, bagatelliseerde de harde kern de oerwoudgeluiden vanaf de tribunes. De fans schrijven niet racistisch te zijn, en oordelen dat de supporters van Cagliari dat ook niet zijn. ,,Werkelijk racisme is iets heel anders en dat weten alle Italiaanse voetbalfans.’’

Fragment uit brief:

,,Hallo Romelu. Wij schrijven je namens de Curva Nord, je weet wel, die jongens die u verwelkomden bij uw aankomst in Milaan. Het spijt ons echt dat je dacht dat wat er in Cagliari is overkomen racistisch was. Je moet begrijpen dat Italië niet zoals veel andere Noord-Europese landen is, waar racisme een écht probleem vormt. We begrijpen dat het racistisch voor je overkwam, maar dat was niet zo. In Italië hebben we zo onze gewoontes om onze teams te helpen, onze tegenstanders nerveus te maken. Niet omdat we racistisch zijn, maar om hen te intimideren.’’

Lukaku reageerde een dag later ook op de spreekkoren. ,,Dames en Heren, het is 2019’’, reageerde hij via Instagram. Vanuit Inter blijft het oorverdovend stil. Alleen trainer Antonio Conte en ploegmaat Milan Skriniar reageerden op het incident. Ook de Italiaanse voetbalbond heeft nog geen onderzoek aangekondigd. De tuchtcommissie heeft om ‘bijkomend bewijsmateriaal’ gevraagd.



Uit de brief van Curva Nord

,,Als je racisme een probleem noemt dat bestreden moet worden in Italië, dan draag je bij aan de repressie van alle voetbalfans, inclusief wij, en draag je bij aan het creëren van een probleem dat niet echt bestaat. Niet zoals dat in andere landen het geval is. De strijd tegen écht racisme moet beginnen op school, niet in de voetbalstadions. Fans zijn fans, en ze gedragen zich op de tribune anders dan in het echt. Ik garandeer je dat ze nooit in het echt zullen zeggen wat ze zeggen tegen een speler van een ander ras van de tegenstander. Italiaanse supporters zijn misschien niet perfect en we begrijpen je frustratie over deze uitingen, maar ze zijn zeker niet als racistisch bedoeld. Nogmaals: welkom, Romelu.’’

Romelu Lukaku en leden van 'Curva Nord'.

Romelu Lukaku scoorde de winning goal vanop de stip tegen Cagliari. Op dat moment kwamen er oerwoudgeluiden vanuit de tribunes.