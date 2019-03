Harry Kane wil na loopbaan kicker worden in NFL: ‘Die wens is echt’

,,Mijn wens om ooit in de NFL te spelen is echt’', zei Kane in een interview met ESPN. ,,Dat is iets wat ik over tien tot twaalf jaar echt ga proberen. Als je in de Premier League en op het WK voetbal hebt gespeeld en daarna de NFL in gaat, zal je dan worden beschouwd als een van de grootste sporters ooit? Het past in mijn streven om overal de beste in te zijn.’’



De 25-jarige Kane maakte al ruim 160 doelpunten voor de Spurs. Hij is op weg naar het clubrecord van Jimmy Greaves, die 266 goals maakte in het witte shirt van de Londense ploeg. Kane zat begin dit jaar op de tribune bij de wedstrijd om de Super Bowl. Hij zag de New England Patriots van Tom Brady weer kampioen worden in de NFL. De Engelsman is idolaat van Brady. ,,We hebben ongeveer dezelfde weg afgelegd. Als kind blonken we beiden niet uit. Nu is Tom de beste speler ooit in de NFL. Dat motiveert mij ook. Als je in jezelf gelooft, is alles mogelijk.’’