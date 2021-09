Harvey Elliott snapt niets van schorsing Pascal Struijk: ‘Sorry hiervoor, Pascal’

,,We kunnen bevestigen dat ons beroep tegen de rode kaart van Pascal Struijk geen resultaat heeft opgeleverd. Pascal zal onze volgende drie wedstrijden tegen Newcastle United, Fulham (League Cup) en West Ham United missen. We geven op dit moment geen verder commentaar", schrijft de club op de officiële kanalen.



Elliott snapt niets van de schorsing, zo schrijft onder een bericht van Sky Sports op Instagram: ,,Sorry hiervoor, Pascal. Ik denk dat dit verkeerd is! Maar het zal snel overwaaien, broer. Binnen de kortste keren ben je weer terug om er weer vol tegenaan te gaan. Blijf positief", zo komt de Liverpool-speler met troostende woorden voor de geschorste Nederlander.



Struijk kreeg zondag een rode kaart in het met 0-3 verloren thuisduel met Liverpool nadat hij Elliott tackelde. De achttienjarige middenvelder raakte zwaar geblesseerd aan zijn enkel, waaraan hij dinsdag werd geopereerd. Struijk leek zeker niet de intentie te hebben om Elliott te blesseren, maar bij de tackle klapte het onderbeen van de Liverpool-speler door. Volgens trainer Jürgen Klopp liep Elliott een ontwrichte enkel op.



Elliott nam Struijk desondanks niets kwalijk, zo liet hij eerder ook al blijken. ,,Het was absoluut niet zijn schuld. Het was ook geen rode kaart; gewoon een freak accident. Deze dingen gebeuren in het voetbal. Ik zal honderd procent zeker sterker terugkomen. Ik focus me nu volledig op mijn herstel en ga alles geven om zo snel mogelijk terug te komen. Ik weet dat ik een ongelooflijk netwerk van steun achter me heb bij Liverpool, samen gaan we hier doorheen komen", schreef Elliott nadat Struijk ook al van zich had laten horen.