Hasselbaink met Suriname naar Gold Cup: ‘Een droom die uitkomt’

,,Het is een heerlijke droom”, zegt Hasselbaink vanuit een hotel in Nicaragua. Van daaruit vliegt hij naar Suriname om daarna al snel weer te vliegen naar Israël waar hij speelt voor Hapoel Beer Sheva. De geboren Amsterdammer was belangrijk voor zijn team door het tweede doelpunt te maken. ,,En ik probeer mijn ervaring ook over te brengen op de andere jongens. Ik heb jarenlang in veel competities op het hoogste niveau gespeeld. Dat neem ik mee. Maar ik voel me ook één met hen.” De wedstrijd was nog een slijtageslag. ,,Er kregen er veel kramp. Maar we hebben de overwinning er toch nog uit kunnen slepen.”

Uitkomen voor Suriname is voor Hasselbaink een droom die uitkomt. Eentje waar hij al heel lang naar verlangde. ,,Toen ik begon met voetballen in de jeugd van Ajax en PSV was het Nederlands elftal natuurlijk altijd het eerste doel. Maar de laatste jaren is het voetballen voor Suriname steeds meer gaan spelen. Ik heb er even op moeten wachten maar nu is het zover.”

Leerdam

Jarenlang was het voor Surinaams-Nederlands voetballers niet mogelijk om voor Suriname uit te komen omdat ze dan hun Nederlandse paspoort op moesten geven. Door middel van het sportpaspoort is het nu wel mogelijk. Mogelijkerwijs volgen er na Hasselbaink, die er in 2017 als Excelsior-speler nog voor zorgde dat het kampioenschap van Feyenoord met een week werd uitgesteld, nog meer spelers. Kelvin Leerdam sluit zich aan, terwijl spelers als Ryan Donk en Mitchell Donald ook denkbare opties zijn. Suriname-trainer Dean Gorré richt zich vooral op ervaren Surinaamse spelers. ,,Die jongens hoeven nauwelijks overtuigd te worden”, weet Hasselbaink. ,,Want ze willen het in principe allemaal. Het is alleen dat het nogal wat regel- en papierwerk vergt. Helemaal nu we ons hebben geplaatst voor de Gold Cup. Dat is toch een mooi toernooi met grote landen als Mexico en de Verenigde Staten.”

Volgens Hasselbaink is het Surinaamse een goede mix van jong en oud. ,,Onze spits, Gleofilo Vlijter, heeft wel tien doelpunten gemaakt in de kwalificatie.” Van de beperkte accommodaties en trainingsfaciliteiten heeft Hasselbaink geen last. ,,Ik pas me overal makkelijk aan. En van tevoren weet je wat je kan verwachten.” Hij kan niet wachten om de blije mensen in Suriname te zien. ,,Van mijn familie heb ik al gehoord dat iedereen enorm heeft meegeleefd in het land. De wedstrijd was voor hen om twaalf uur ’s avonds maar iedereen is opgebleven. Ik weet dat veel mensen samen hebben gekeken. In cafés en thuis. Mijn familie is hartstikke blij. Dit is heel belangrijk voor Suriname. Het land kan dit goed gebruiken. Ik weet hoe het voetbal daar leeft en hoe graag ze succes wilden ervaren.”



Hasselbaink wil nog niet verder kijken dan naar de Gold Cup die pas in 2021 wordt gespeeld in een nog niet bepaald land. ,,Mensen hebben het al over de kwalificatiereeks voor het WK maar laten we alles stap bij stap doen.”