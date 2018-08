Hateboer trefzeker bij klinkende zege Atalanta

Alejandro Gómez nam na 14 minuten de eerste goal voor zijn rekening. Kort na rust was het Hateboer die een voorzet bij de tweede paal binnentikte, en zo de score verdubbelde. Het was zijn eerste goal ooit in de Serie A. Mario Pasalic besliste in de 61ste minuut de wedstrijd voor Atalanta, waarna Gómez in blessuretijd voor zijn tweede doelpunt van de avond tekende. Op basis van het doelsaldo staat de ploeg uit Bergamo nu na de eerste speelronde bovenaan in de Italiaanse competitie.



Marten de Roon, die andere Oranje-international, speelde net als Hateboer de hele wedstrijd voor de thuisploeg. Bij de bezoekers Frosinone zat aankoop Rai Vloet niet bij de wedstrijdselectie.



Vorig seizoen eindigde Atalanta met Hateboer en De Roon op de zevende plek, goed voor een ticket voor de Europa League. In de voorronde van dat Europese bekertoernooi was Hateboer deze maand ook al trefzeker, tegen Hapoel Haifa.