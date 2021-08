Hattrick Lewandowski bij ruime zege Bayern, Boëtius en St. Juste naar Duitse subtop

Bayern leidde in eigen huis tegen Hertha bij rust al geruststellend met 2-0 door treffers van Thomas Müller (6de minuut) en Lewandowski (35ste minuut). In de 49ste minuut besliste het 18-jarige Jamal Musiala de wedstrijd en in de slotfase kwam Lewandowski nog twee keer tot scoren (70ste en 84ste minuut).



Bij Hertha stond Deyovaisio Zeefuik in de basis. Hij werd na ruim een uur spelen gewisseld. Javairo Dilrosun begon op de bank, maar viel al na twintig minuten in vanwege een blessure bij Stevan Jovetic. Jurgen Ekkelenkamp behoorde nog niet tot de selectie van Hertha BSC. Hij kreeg vrijdag zekerheid over zijn transfer van Ajax naar de Duitse club.