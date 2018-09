Hattrick Moraes helpt Brugge aan ruime zege

In de Ghelamco Arena van Gent zette Jong Oranje-international Arnaut Danjuma Groeneveld Brugge na ruim een half uur op voorsprong. Het was al de vierde treffer van dit seizoen voor de van NEC overgekomen aanvaller. In de 50e minuut was het 2-0: Wesley Moraes scoorde, op aangeven van Groeneveld. Het werd de middag van de 21-jarige Braziliaan die met doelpunten in de 75e en de 82e minuut Brugge aan een onverwacht ruime zege hielp.



Aanvoerder Ruud Vormer was verantwoordelijk voor de assist voor het tweede doelpunt van de Moraes. Brugge is koploper met 22 punten uit acht duels.