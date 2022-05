Hattrick voor Vinícius, Benzema naast Raúl en doek valt voor Levante

Real Madrid tankte ondertussen weer het nodige vertrouwen richting de Champions League-finale tegen Liverpool op zaterdag 28 mei in Parijs. De Braziliaanse linksbuiten Vinícius Júnior (21 jaar) was de absolute uitblinker met drie goals en een assist. Karim Benzema schitterde echter ook weer met een goal en een assist.



Ferland Mendy (de 1-0 op aangeven van Luka Modric) en Rodrygo (de 3-0 op aangeven van Luka Modric) waren de andere doelpuntenmakers in Estadio Santiago Bernabéu. Voor Benzema was het zijn 323ste goal voor Real Madrid. De Franse spits kwam daarmee op gelijke hoogte met clubicoon Raúl González Blanco, die van 1994 tot 2010 het witte shirt met rugnummer 7 droeg bij De Koninklijke.

Raúl (gemiddeld 0.44 goals per duel) had 741 wedstrijden nodig voor zijn 323 goals, Benzema (gemiddeld 0.54 goals per duel) speelde vanavond wedstrijd 603 in het shirt van Real Madrid. Benzema heeft nu nog maar 127 goals nodig om op gelijke hoogte te komen met Cristiano Ronaldo. De Portugees scoorde liefst 450 keer in 438 wedstrijden (!) voor de Spaanse recordkampioen.

Benzema staat nu op 44 goals in 44 duels in alle competities dit seizoen. Zijn beste seizoen qua goals hiervoor had hij in 2011/2012, toen hij 32 keer scoorde in 52 duels voor Real Madrid.

Voor hekkensluiter Levante viel het doek met de zware nederlaag in de hoofdstad. Met nog twee speelrondes te gaan in Spanje maken Deportivo Alavés (31 punten) en Real Mallorca (33 punten) nog wel kans om nummer zeventien Cádiz (35 punten) te passeren. Cádiz krijgt komende zondag (19.30 uur) bezoek van Real Madrid, dat niet van plan lijkt het rustig aan te doen richting de Champions League-finale. De ploeg van Ancelotti sluit de competitie op zondag 22 mei af met de thuiswedstrijd tegen bekerwinnaar Real Betis, dat vijfde lijkt te gaan worden.

Real Sociedad (59 punten) en Villarreal (56 punten) strijden nog om de zesde plaats, die recht geeft op deelname aan de Conference League. Villarreal, halve finalist in de Champions League dit seizoen, won vanavond in Madrid met 1-5 bij Rayo Vallecano. Arnaut Danjuma is nog altijd niet fit en was dus niet van de partij.

