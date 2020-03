Hattrickheld Mbappé leidt Paris Saint-Germain naar finale Franse beker

Voormalig assistent Renard benoemd tot bondscoach Ivoorkust

18:54 De relatief onbekende Patrice Beaumelle (41) is aangesteld als bondscoach van Ivoorkust. De Fransman heeft een contract voor één jaar getekend. Zijn opdracht is kwalificatie af te dwingen voor de Afrika Cup, begin 2021 in Kameroen.