Hattrickheld Mertens goud waard voor wervelend Napoli

De ploeg van Carlo Ancelotti stond binnen tien minuten al op 1-0. Spits Insigne was daar verantwoordelijk voor. In de 38ste minuut verdubbelde Mertens de score. Het betekende de 73ste doelpunt in de Serie A voor de Belgische aanvaller die in Nederland voor AGOVV Apeldoorn, FC Utrecht en PSV speelde . Geen enkele Belg scoorde zoveel in de Italiaanse competitie.

Francesco Caputo bracht de spanning terug in de 58e minuut. Het bleek voor even, want wederom Mertens maakte zes minuten later met een fraai schot de 3-1. In de slotfase was de Poolse invaller Arek Milik (ex-Ajax) het eindstation van een snelle combinatie over meerdere schijven. Mertens voltooide in blessuretijd zijn doelpuntentrilogie.