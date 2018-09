Havertz bezorgt Leverkusen eerste punten

De competitiestart van Leverkusen had nauwelijks beroerder gekund. Hoewel het programma niet eenvoudig was, zorgden nederlagen tegen Borussia Mönchengladbach (2-0), VfL Wolfsburg (1-3) en Bayern München (3-1) voor druk op de ploeg van Heiko Herrlich.



Tegen 1. FSV Mainz 05 moest de eerste zege dit seizoen in de Bundesliga worden geboekt. Op voorhand geen makkelijke opgave; Mainz pakte immers al zeven punten in de eerste drie duels.



Het was Duits international Havertz die Leverkusen die de broodnodige zege bezorgde. Zijn rake kopbal na een uur spelen kwam Mainz niet meer te boven. Zijn ploeg is daardoor van de hatelijke nul af en mengt zich onderin de middenmoot. De enige ploeg nog zonder punten is opvallend genoeg Schalke 04.