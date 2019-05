Hazard is het wachten beu: ‘Mijn besluit staat vast’

Eden Hazard heeft zelf al een beslissing genomen over zijn toekomst. De Belgische spelmaker van Chelsea stelde de clubleiding onlangs op de hoogte van zijn plannen. ,,Ik heb mijn keuze gemaakt, maar het is niet alleen aan mij’', zei Hazard, die daarmee duidelijk hintte op een vertrek.

Hazard aast al een tijd op een transfer naar Real Madrid en hoopt dat er snel een akkoord wordt bereikt. Op dit moment is de kloof tussen vraag (130 miljoen euro) en aanbod (100 miljoen) nog altijd niet gedicht. De clubs zijn al maanden in gesprek, maar het is eindeloos wachten op een doorbraak.

,,Ook ik had het liever anders gezien”, zegt Hazard. ,,Maar helaas is dat niet gebeurd. Ik ben nog altijd aan het wachten. Net als jullie aan het wachten zijn en ook de fans nog altijd in het ongewisse blijven. Ik heb mijn beslissing genomen, maar ik heb niet alles in de hand. Ik heb de club een aantal weken geleden nogmaals gezegd wat ik wil. Zelfs een top 4-plaats brengt me niet op gedachten. Mijn besluit staat vast.”

Contract

Chelsea eindigde in de Engelse competitie op de derde plaats, op grote afstand van Manchester City en Liverpool. Hazard, die 16 doelpunten maakte en 15 assists gaf, ontving wel een persoonlijke prijs. Hij werd gekozen tot beste spelmaker van de Premier League. Op woensdag 29 mei strijden de ‘Blues’ in Bakoe met stadgenoot Arsenal om de eindzege in de Europa League.

Het contract van Hazard in Londen loopt volgend jaar af en de 28-jarige Belg staat niet te springen om bij te tekenen. Het is een publiek geheim dat de ‘Rode Duivel’ graag naar Real Madrid wil. Chelsea kan nog flink wat geld ontvangen voor Hazard, die sinds 2012 in het blauw speelt, als de Londenaren hem komende zomer verkopen.

Probleem voor Chelsea is dat het de komende twee transferperiodes geen nieuwe spelers mag contracteren na het overtreden van regels rond jeugdspelers. Alleen het internationaal sporttribunaal CAS zou de door de FIFA opgelegde sanctie nog terug kunnen draaien.