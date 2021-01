Heeft talentvolle Trinity ook de streken van NBA-legende Dennis Rodman?

Alvast een eigenschap deelt ze met haar beroemde papa: Trinity Rodman is niet op haar mondje gevallen en wel in voor een beetje humor. Zo antwoordde ze deze maand aan ESPN over de documentaire ‘The Last Dance’ met Michael Jordan bij de Chicago Bulls in het seizoen 1997-1998, waarin ook haar vader Dennis (59) een prominente rol speelt? ,,Om eerlijk te zijn, ik zag er niet zoveel van. Ik heb het opgezet, maar ik viel in slaap", zei Trinity met een glimlach. Dan iets serieuzer: ,,Het was wat vreemd. Het is gek je vader op tv te zien als iemand die zo bekend en succesvol was. Ik krijg zoveel berichten van mensen die zeggen dat mijn vader ze geïnspireerd heeft. Dat hij zoveel mensen aanspreekt is iets groots.”